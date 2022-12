Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: trafics autoroutes et aéroports en novembre 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le trafic de Vinci Autoroutes - tous véhicules confondus - a progressé de 3,1% en novembre 2022 par rapport à novembre 2019. Par rapport à 2021, le trafic est en baisse de 3,3%.



Sur les onze premiers mois de l'année, en dépit de la hausse des prix des carburants, il se maintient au-dessus de son niveau de 2019, année de référence ayant précédé la crise sanitaire.



Le trafic passagers de Vinci Airports sur les onze premiers mois de l'année atteint 71,6 % de son niveau de 2019, dont 81,4 % en novembre.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.02%