Vinci: trafics autoroutes et aéroports en Janvier

(CercleFinance.com) - Vinci enregistre un recul du trafic de 6,7% en Janvier 2024 par rapport à janvier 2023.



' La circulation sur les réseaux de Vinci Autoroutes a été fortement perturbée en janvier 2024 par les nombreux blocages des agriculteurs intervenus lors des dix derniers jours du mois ' indique le groupe.



Le trafic passagers dans les aéroports du réseau de Vinci Airports enregistre en revanche une croissance e 11,8% en janvier 2024 par rapport à janvier 2023 dans la continuité des bonnes tendances du 4ème trimestre 2023.



' En particulier, le trafic au Portugal et au Mexique reste très soutenu. Il a poursuivi son redressement au Japon ' indique le groupe.



Au global, le trafic atteint 98 % de son niveau pré-crise sanitaire.





