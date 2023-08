Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: trafic autoroutier stable, hausse dans l'aérien information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que le trafic de Vinci Autoroutes est resté stable au mois de juillet par rapport à juillet 2022.



Au global sur les sept premiers mois de l'année, le trafic tous véhicules confondus maintient une trajectoire positive de +1,8%.



Par ailleurs, le redressement du trafic passagers de Vinci Airport s'est confirmé en juillet (+21,3%), mais reste en recul de 3,6% par rapport à juillet 2019.



Enfin, l'évolution des mouvements commerciaux (ATM) de Vinci Airports témoigne d'une hausse de 14,3% au mois de juillet 2023 par rapport à juillet 2022.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.06%