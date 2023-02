Vinci: titre soutenu par les analyses de deux brokers information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 15:14

Vinci gagne plus de 2% à Paris soutenu par les analyses de deux brokers.



Ainsi, Oddo a confirmé aujourd'hui sa recommandation 'surperformance' sur le titre Vinci et ajuste son objectif de cours à 123 euros, contre 118 euros précédemment.



'Après une performance boursière solide, la valorisation actuelle reste attractive avec un FCF yield 2023 de près de 8% et un rendement du dividende proche de 4%', note l'analyste.



La performance de Vinci en 2023 pourrait être soutenue, selon Oddo, par une meilleure valorisation des activités renouvelables, notamment chez Cobra IS.



'Une reprise des discussions avec le gouvernement français autour d'un plan de décarbonation des autoroutes constituerait également un catalyseur pour le titre', relève encore l'analyste.



De son côté, Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours relevé à 120 euros, dans le sillage d'une augmentation de 6% de ses estimations d'EBIT (supérieures aux consensus) sur la période 2023-2025 pour le groupe de BTP et de concessions.



'Vinci est reconnu à juste titre comme une vache à lait défensive, mais nous pensons que les investisseurs ne lui accordent pas suffisamment de crédit pour le levier opérationnel des aéroports et le potentiel de croissance des énergies/Cobra IS', juge le broker.