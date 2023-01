Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: succès du placement obligataire par ASF de 700 ME information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - Vinci annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 700 millions d'euros à échéance janvier 2033, assortie d'un coupon annuel de 3,25 %.



Cette émission permet à ASF d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions compte tenu de l'environnement de marché actuel.



' L'opération, sursouscrite 1,5 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable, et A3 par Moody's avec perspective stable ' indique le groupe.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.36%