Vinci: Stifel hausse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 12:01

(CercleFinance.com) - Stifel réitère son opinion Achat sur le titre Vinci et relève son objectif de cours à 115E (contre 110E auparavant).



Selon l'analyste, les tendances actuelles restent favorables aux activités autoroutières, aéroportuaires et de construction.



' Ayant réduit quelque peu nos taux sans risque, notre SOTP augmente confortablement ', annonce Stifel pour justifier le relèvement de son objectif de cours. ' Et nous ne serions donc pas surpris de voir le titre franchir la barre des 100 E. '



' Les rendements obligataires sont en train de franchir des niveaux de soutien clés, ce qui pourrait contribuer à pousser le titre à la hausse une fois de plus par rapport au secteur jusqu'en 2023 ', poursuit l'analyste pour qui le titre présente ' l'une des corrélations négatives les plus élevées du secteur avec les rendements obligataires '.



La dynamique des bénéfices devrait rester favorable compte tenu de la reprise des aéroports et des perspectives de construction meilleures que prévu. ' Nous avons donc relevé nos estimations avant le consensus pour cette année et l'année prochaine. '