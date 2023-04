Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Vinci gagne 1% avec le soutien de propos favorables de Stifel qui réitère sa recommandation 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 115 à 125 euros, estimant que le titre du groupe de BTP et de concessions 'devrait poursuivre sa surperformance face au secteur'.



'La chute des rendements obligataires constitue un élément positif pour le large portefeuille de concessions du groupe, qui devrait lui apporter de la visibilité relative dans un environnement économique incertain', juge le broker.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.89%