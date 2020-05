Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : signe un contrat pour le Grand Paris Express Cercle Finance • 15/05/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Vinci Construction Grands Projets a signé le contrat de construction du lot 1 de la ligne 18 du Grand Paris Express, plus grand projet de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe. Ce premier tronçon permettra de relier l'aéroport d'Orly (94) à Massy-Palaiseau (91). La ligne 18 sera ensuite prolongée jusqu'à Versailles (78). ' D'un montant de 799 ME, dont 20 % confié à des PME, le contrat porte sur le creusement de 11,8 km de tunnels avec deux tunneliers, la construction de trois gares (Antonypôle, Massy Opéra et Massy-Palaiseau), 13 ouvrages annexes, 10 rameaux de raccordement avec le tunnel, ainsi que 850 mètres linéaires de tranchée couverte ' précise le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.27%