Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : signe un contrat pour la liaison Lyon-Turin Cercle Finance • 10/07/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce avoir remporter le contrat de réalisation des travaux préparatoires des puits d'Avrieux pour la liaison Lyon-Turin. Le contrat porte sur la construction du lot 5A du projet de liaison Lyon -Turin. Ce lot porte sur des travaux préparatoires au niveau du futur site de sécurité de Modane, situé au centre du tunnel de base de 57,5 km de long devant relier les gares internationales de Saint-Jean-de-Maurienne (France) et de Suse (Italie). D'un montant de 220 millions d'euros, le contrat du lot 5A porte sur la réalisation des 4 puits d'Avrieux (de 500 m de profondeur chacun). Le chantier, d'une durée de trois ans, emploiera jusqu'à 250 personnes.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.16%