Vinci : signe un contrat pour l'autoroute Nairobi - Nakuru Cercle Finance • 01/10/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Vinci a signé un accord avec la République du Kenya, par l'intermédiaire de son Unité de Partenariat Public-Privé et de l'Autorité nationale des Autoroutes du Kenya (KeNHA). Le contrat porte sur le développement du projet d'autoroute Nairobi - Nakuru - Mau Summit. Il est d'un montant d'environ 1,3 milliard d'euros. Le projet consiste à transformer la route principale existante en une autoroute à 2x2 voies, sur 175 kilomètres. Rift Valley Highway, filiale de Vinci Highways, assurera la conception, le financement, les travaux d'élargissement et de rénovation, l'exploitation et la maintenance de la nouvelle autoroute pendant 30 ans.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.54%