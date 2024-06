Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: signe un contrat de plus de 200 ME avec Veolia information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupement composé d'Eiffage Génie Civil (mandataire) et de Chantiers Modernes Construction, filiale de Vinci Construction, a été retenu par Veolia pour la conception construction du génie civil de trois usines de traitement d'eau.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la concession pour la gestion du service public de l'eau potable en Île-de-France confiée à Veolia par le Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF). Son montant est de plus de 400 millions d'euros, répartis à parts égales entre Eiffage Génie Civil et Chantiers Modernes Construction.



Outre la conception et la réalisation de l'ossature des nouvelles unités de traitement par Osmose inverse basse pression (OIBP), ce contrat recouvre la mise à niveau de l'alimentation électrique des usines de traitement des eaux de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).



Le marché comprend également des opérations de démolition, la réalisation de fondations spéciales et la construction tous corps d'état de bâtiments annexes.





