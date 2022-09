Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: signe un contrat avec Shell Refinery Pernis information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - Vinci va réaliser des travaux sur l'une des plus grandes installations de biocarburant en Europe.



Shell Refinery Pernis va construire une nouvelle installation de production bas carbone de biocarburants à Rotterdam aux Pays-Bas.



Actemium (Vinci Energies) est responsable de la gestion du projet et réalisera l'équipement électrique et l'instrumentation des installations et réservoirs.



Cette infrastructure permettra à l'entreprise d'atteindre son ambition de zéro émission nette d'ici à 2050 et répondra aux besoins en carburants décarbonés de ses clients.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.50%