Vinci : signe un contrat avec Lidl France

(CercleFinance.com) - Vinci va réaliser la plateforme logistique et le siège régional de Lidl France à Saint-Augustin dans le Pas-de-Calais. Le contrat porte sur la réalisation de 55 000 m² d'entrepôt et de chambres froides et de 4 000 m² de bureaux. Les travaux, d'un montant d'environ 79 millions d'euros, devraient durer 22 mois. ' En exploitation, 8 700 m² de panneaux photovoltaïques de la toiture de la plateforme couvriront une partie des besoins énergétiques de l'ensemble immobilier ' indique le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.20%