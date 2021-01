Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : signe un contrat au Royaume-Uni Cercle Finance • 28/01/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Entrepose Contracting, Vinci Construction Grands Projets et Taylor Woodrow, filiales de Vinci Construction, ont remporté auprès de National Grid un contrat d'ensemblier EPC pour la réalisation d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 190 000 m3 au Royaume-Uni. Ce projet fait partie du programme d'extension de la capacité du plus grand terminal méthanier d'Europe. Les travaux, d'un montant de 200 millions d'euros, se dérouleront jusqu'en juin 2025.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.67%