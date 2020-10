Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : signe deux contrats en Nouvelle-Zélande Cercle Finance • 21/10/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Vinci Construction remporte deux contrats supplémentaires pour la ligne ferroviaire City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ces contrats s'ajoutent à celui du lot 3, remporté en juillet 2019. La livraison de l'ensemble des lots 3, 5 et 7 est prévue en 2024. D'un coût total de 4,419 milliards de dollars néozélandais, soit 2,586 milliards d'euros, le projet City Rail Link permettra de doubler le nombre de personnes qui pourra se rendre dans le centre-ville d'Auckland en moins de 30 minutes.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -3.18%