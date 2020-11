Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : signe deux contrats avec la Deutsche Bahn Cercle Finance • 06/11/2020 à 09:17









(CercleFinance.com) - THG, filiale allemande d'ETF (Eurovia), a remporté deux contrats de travaux ferroviaires auprès de la Deutsche Bahn. Ces deux contrats représentent un montant total de 67 millions d'euros. Le premier contrat concerne le réaménagement de la gare de Bonn Beuel. Les travaux, qui débuteront au premier trimestre 2021 vont s'achever en 2023 Le deuxième contrat concerne le renouvellement de huit kilomètres de voies et la création de 3,3 kilomètres de nouvelles voies sur la ligne reliant Leverkusen-Rheindorf à Langenfeld-Berghausen. Ces travaux permettront de porter la vitesse des trains à 160 km/h.

