Vinci: signature d'une VEFA pour un hôtel à Amiens information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier annonce avoir signé avec l'investisseur-exploitant SD2P, la vente en l'état futur achèvement (VEFA) d'un hôtel à Amiens, qui sera exploité par la jeune enseigne française YOU Urban Home et devrait être livré au dernier trimestre 2025.



Localisé au coeur de la ville d'Amiens, cet hôtel s'élèvera sur 11 niveaux et comportera 94 chambres doubles, familiales et suites, un espace bar-restauration, un coworking, une salle de séminaire, un fitness et une salle de cinéma privée.



Ce projet s'inscrit dans le vaste programme d'aménagement Les 3 Mondes, comprenant environ 500 logements, une résidence service seniors, 14.500 m² de bureaux et l'ancienne Halle Sernam, sur une ancienne friche industrielle SNCF.