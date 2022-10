Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: se renforce en Finlande avec l'achat de deux sociétés information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce l'acquisition de TLT-Building et TLT-Connection, deux entreprises finlandaises d'expertises multi-techniques fournissant des solutions globales à destination des opérateurs de réseaux électriques et de télécommunications.



Ces entreprises associent une longue expérience des infrastructures à un ancrage territorial étendu à l'ensemble de la Finlande.



Cette nouvelle acquisition permet à Vinci Energies d'étendre son réseau sur l'ensemble du territoire finlandais en intégrant des compétences complémentaires telles que la construction de lignes aériennes haute tension et d'infrastructures de télécommunication.





