Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : S&P confirme sa note de crédit sur Londres Gatwick Cercle Finance • 11/03/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Standard & Poor's a effectué le 10 mars une revue de la Class A debt de Gatwick Funding Limited, société portant les financements de l'aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01 % de VINCI Airports. L'agence a confirmé sa notation investment grade BBB et lui a attribué un Outlook Negative, retirant ainsi la surveillance CreditWatch Negative en place depuis mi-juillet 2020.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.54%