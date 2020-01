Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : s'engage pour l'environnement Cercle Finance • 15/01/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci détaille ce soir son engagement pour l'environnement, avec notamment pour ambition d'atteindre 40% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. 'Les facteurs de progrès et les investissements de transformation recensés permettent de définir une trajectoire carbone visant la neutralité en 2050, avec un premier jalon de diminution de 40% des émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2018, sur le périmètre d'impact direct. Cet objectif ambitieux est compatible avec une trajectoire de maintien de la hausse de la température mondiale à 2 degrés maximum', indique notamment le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.15%