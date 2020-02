Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci s'attend à une nouvelle croissance en 2020, mais plus limitée Reuters • 05/02/2020 à 07:58









(.) PARIS, 5 février (Reuters) - Vinci SGEF.PA a annoncé mercredi s'attendre en 2020 à une croissance plus limitée qu'en 2019, année au cours de laquelle son chiffre d'affaires a progressé de 10% et son résultat opérationnel de 15%. Dans un communiqué, le groupe de BTP et de concessions déclare aborder 2020 avec confiance mais ajoute que les nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019, en raison d'une base de comparaison particulièrement élevée. Vinci a annoncé pour 2019 un chiffre d'affaires de 48,1 milliards d'euros (+10%), un résultat opérationnel de 5,7 milliards (+15%) et un résultat net de 3,3 milliards (+9%). L'activité concessions a progressé de 18% (+6% organique), celle de Vinci Autoroutes - dont le trafic s'est redressé en fin d'année après un début d'exercice encore marqué par le mouvement des Gilets jaunes - de 2,8%, Vinci Airports de 5,7%, le contracting (Energies, Eurovia et Construction) de 9% et l'activité immobilière de 20%. En ce qui concerne Vinci Airports, les contributions des aéroports d'AirPorts Worldwide (intégré en août 2018),de Belgrade (intégré en décembre 2018) et de Londres Gatwick (intégré en mai 2019), ont apporté 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe propose un dividende de 3,05 euros par action au titre de l'exercice 2019 (2,67 euros en 2018). Le communiqué: http://bit.ly/2OrMnKb <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le communiqué: http://bit.ly/2OrMnKb ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Jean-Michel Bélot, édité par bertrand Boucey)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.35%