(CercleFinance.com) - Vinci ricoche sous les 95,7E et teste les 93,5E: le titre retrouvera un support oblique vers 89,5E puis de façon très rapprochée un autre vers 89E. En cas de rupture, Vinci s'en retournerait combler le 'gap' des 81,58E du 4 février.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.73%