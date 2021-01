Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : ricoche sous 86E, vers 83,7E Cercle Finance • 11/01/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - Vinci ricoche sous 86E, une résistance infranchissable depuis le 11 décembre mais à 83,7E, le titre dispose encore d'une bonne marge de sécurité par rapport au support des 80 du 21/12.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.80%