Vinci : ricoche sous 108,5E, vise 104,8E

(CercleFinance.com) - Vinci ricoche sous 108,5E et retombe sur 105,5E : le titre semble devoir refermer rapidement le 'gap' des 104,8E du 25/07... et c'est de son rebond que dépendra la poursuite du mouvement haussier en direction du 'gap' des 110,75E du 7 juin.

Le scénario alternatif est une rechute sur le palier des 100E.





Valeurs associées VINCI 105,55 EUR Euronext Paris -2,31%