Vinci : revient au niveau de l'ex-support des 72,8E

(CercleFinance.com) - Vinci rebondit de +3% et revient au niveau de l'ex-support des 72,8E du 31/07. Le titre vient de reprendre appui sur les 69,16E alors que le 'gap' des 69,64E du 15 mai vient d'être comblé... le principal support se situe vers 68/67,9E des 21 et 24 avril

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +4.41%