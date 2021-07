Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : retour aux bénéfices sur le premier semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre grâce à un 'retour à la normale' dans la plupart de ses pôles métiers. Le géant du BTP et des concessions a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 682 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 294 millions d'euros sur la même période de 2020. Son chiffre d'affaires consolidé sur le semestre s'élève à 22,6 milliards d'euros, soit une hausse de 22,3% à structure réelle (+21,7 % à structure comparable), sous l'effet d'un rebond particulièrement marqué en France. Si les activités dans l'énergie et la construction ont retrouvé des niveaux supérieurs à ceux de 2019, la branche de concessions est restée pénalisée par la faiblesse du trafic aérien et, dans une moindre mesure, par le recul du trafic autoroutier, précise le groupe dans un communiqué. Ses prises de commandes sont restées malgré tout bien orientées et le carnet de commandes atteint - à quelque 46 milliards d'euros - un nouveau record. Après la publication de ce communiqué, l'action Vinci grignotait 0,2% à la Bourse de Paris vendredi matin, donnant une capitalisation boursière de l'ordre de 54 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, le titre affiche un gain de 11,6%.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.23%