Vinci: résultat net plus que doublé en 2021

(CercleFinance.com) - Vinci publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe plus que doublé (+109%) à 2,6 milliards d'euros (4,51 euros par action) et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 4,7 milliards, contre 2,9 milliards en 2020.



Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du groupe de BTP et de concessions s'est accru de 14,3% à 49,4 milliards d'euros en 2021 (+12,9% à structure comparable), chiffre d'affaires dont 47% a été réalisé à l'international.



Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 2,90 euros par action au titre de 2021, soit un solde de 2,25 euros à verser compte tenu de l'acompte payé en novembre dernier. Pour 2022, Vinci table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.





