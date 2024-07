Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: résultat net pdg de 2,0 milliards d'euros au S1 information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 33,8 milliards d'euros au 1er semestre 2024 , en croissance de 4,4 % (croissance organique : +3,8 % ; impacts des changements de périmètre : +0,5 % ; variations de change : +0,1 %).



L'EBITDA s'élève à 5,7 milliards d'euros soit une marge sur chiffre d'affaires de 16,8 % (5,3 milliards d'euros soit 16,4 % du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023). Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse à 3,9 milliards d'euros (3,5 milliards d'euros au 1er semestre 2023).



Le Résultat net consolidé part du Groupe s'établit à 2,0 milliards d'euros et le résultat net par action à 3,46 euros (2,1 milliards d'euros et 3,65 euros par action au 1er semestre 2023). Le cash-flow libre ressort positif à 361 millions d'euros (261 millions d'euros au 1er semestre 2023).



Au total, le carnet de commandes au 30 juin 2024 atteint le niveau record de 67,3 milliards d'euros. En augmentation de 9 % par rapport au 30 juin 2023.



Vinci envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats opérationnels devraient également progresser. Le résultat net pourrait être proche en 2024 du niveau atteint en 2023.





