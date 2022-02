Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: reprise du terminal sud de Londres Gatewick fin mars information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - L'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci Airports à 50,01%, a annoncé la reprise des opérations du terminal sud à compter du dimanche 27 mars. Celui-ci était fermé depuis près de deux ans, en raison de la situation exceptionnelle ayant affecté le transport aérien.



L'aéroport a publié en outre son 'quarterly information package' au 31 décembre 2021, qui intègre les dernières données d'évolution du trafic ainsi que la situation des covenants financiers associés à la structure financière de Gatwick Funding Limited.





