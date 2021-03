Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : reprise des travaux sur une autoroute colombienne Cercle Finance • 02/03/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - En Colombie, Vinci Construction a repris les travaux de modernisation et d'élargissement de l'autoroute Bogotá-Girardot menés aux côtés de l'entreprise Conconcreto. À cette occasion, le président de la République de Colombie, accompagné de la vice-présidente en charge des infrastructures, de la ministre des Transports et du président de l'Agence nationale des Infrastructures, se sont rendus le 12 février dernier à Melgar, commune proche de Girardot, pour apporter leur soutien au projet. Au total, sept tronçons représentant un total de 126 km seront réhabilités d'ici 2025 avec deux priorités : améliorer la sécurité routière et l'expérience client. Projet autoroutier majeur dans le pays, il permettra de créer 14 000 emplois directs, indirects et induits, assure Vinci/

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.27%