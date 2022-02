Vinci : reprise des opérations du Terminal Sud de Londres Gatwick le 27 mars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - L'aéroport de Londres Gatwick, filiale de Vinci à 50,01 %, a publié son "quarterly information package" au 31 décembre 2021. Celui-ci intègre les dernières données d'évolution du trafic ainsi que la situation des covenants financiers associés à la structure financière de Gatwick Funding Limited. Par ailleurs, l'aéroport de Londres Gatwick a annoncé la reprise des opérations du Terminal Sud à compter du dimanche 27 mars 2022. Celui-ci était fermé depuis près de deux ans, en raison de la situation exceptionnelle ayant affecté le transport aérien.

