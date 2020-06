Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : reprise de l'activité aéroportuaire au Portugal Cercle Finance • 09/06/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vinci Airports fait part de la reprise d'activité des 10 aéroports dont il est concessionnaire au Portugal. 'Dé-confiné depuis le 4 mai, le Portugal connaît une demande croissante des compagnies aériennes à l'approche de la saison d'été', précise-t-il. Les échanges vont s'accélérer à partir du 15 juin avec la reprise des connexions européennes, notamment avec la France : les vols entre Lisbonne, Porto et Faro et ses aéroports de Lyon-Saint Exupéry et de Nantes Atlantique, reprendront le 15 juin. L'aéroport de Lisbonne a par ailleurs développé ces dernières semaines de nouvelles solutions en matière de sécurité sanitaire. Enfin, les travaux de rénovation des taxiways et du Terminal 2 y ont été accélérés ces dernières semaines.

