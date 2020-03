Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : report de l'assemblée générale Cercle Finance • 27/03/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Prenant acte de l'évolution des contraintes liées à la pandémie, Vinci indique que son conseil d'administration a décidé de reporter l'assemblée générale annuelle, initialement prévue le 9 avril, à une date ultérieure qui 'sera communiquée dès que possible'.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -6.06%