Vinci : repasse en force 100E, vise le retracement des 104E

(CercleFinance.com) - Vinci repasse en force les 100E et gagne plus de4% en 1 semaine.

Le titre avait échoué assez sèchement sous les 100E vendredi, il repart résolument à l'assaut du zénith historique des 104,2E du 20/02/202.

Si Vinci franchit les 105E, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre avec les 110E en ligne de mire (règle du report d'amplitude).





