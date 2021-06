Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : repart à l'assaut des 96E des 7 et 10 mai. Cercle Finance • 09/06/2021 à 18:43









(CercleFinance.com) - Vinci rebondit de nouveau sur les 93E: le titre repart à l'assaut des 96E, le zénith des 7 et 10 mai. La dernière oscillation entre 92 et 96E valide bien un objectif 'rond' et psychologique de 100E. En cas de rupture du support des 93E, Vinci s'en retournerait combler le 'gap' des 81,58E du 4 février.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.56%