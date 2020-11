Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : renoue avec les 87E, +40% repris depuis le 30/10 Cercle Finance • 13/11/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Vinci affiche +40% depuis le 30/10, +17% sur la semaine écoulée, après un test des 92E (cela faisait alors +25%, le titre cotait au plus haut depuis le 5 mars et se heurtait au plancher de début décembre 2019). Le titre reprend son souffle vers 85E avant de repartir à l'assaut des 88,5E (zénith du 8 juin) puis du 'gap' des 102,12E du 20 février.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.56%