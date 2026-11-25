Vinci Concessions détient désormais 50,04% de la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique.

Vinci Concessions a acquis 8% supplémentaires du capital de Lisea, à l'occasion de la cession de la participation détenue par la Caisse des Dépôts et Consignations. Avec une participation désormais portée à 50,04%, cette opération lui permet de conforter sa position de premier actionnaire et de devenir majoritaire.

La transaction valorise les fonds propres de la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique à 2,1 milliards d'euros.

Depuis sa mise en service en juillet 2017, la ligne qui relie Tours à Bordeaux a accueilli plus de 175 millions de voyageurs. Ses perspectives de développement sont favorables, notamment avec l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires.

Dans ce contexte, Lisea a lancé la construction à Marcheprime (Gironde) du premier site indépendant de maintenance et de remisage ferroviaire en France. Sa livraison est prévue fin 2027. Il doit notamment permettre d'accueillir les nouvelles rames de la compagnie Velvet, à partir de 2028.

L'éventuelle hausse de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD), envisagée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, aurait un impact "très limité" sur Lisea, selon le communiqué.