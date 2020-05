Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : remporte un contrat pour le Grand Paris Express Cercle Finance • 15/05/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce ce soir que la Société du Grand Paris a attribué à un groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 1 de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ce premier tronçon permettra de relier l'aéroport d'Orly (94) à Massy-Palaiseau (91). La ligne 18 sera ensuite prolongée jusqu'à Versailles (78). 'D'un montant de 799 ME, dont 20% confié à des PME, le contrat porte sur le creusement de 11,8 km de tunnels avec deux tunneliers, la construction de trois gares (Antonypôle, Massy Opéra et Massy-Palaiseau), 13 ouvrages annexes, 10 rameaux de raccordement avec le tunnel, ainsi que 850 mètres linéaires de tranchée couverte. Au total, plus d'un million de mètres cubes de matériaux sera excavé', développe Vinci.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.27%