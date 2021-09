Vinci remporte un contrat de plus de 120 millions d'euros à Toronto

(AOF) - VINCI Construction, à travers sa filiale Bessac (Soletanche Bachy), spécialiste de réalisation de tunnels par microtunneliers, a remporté, en groupement intégré avec l’entreprise canadienne EBC, le contrat de construction du Fairbank Silverthorn Storm Trunk Sewer System à Toronto. Le contrat, d’un montant de 184 millions de dollars canadiens (environ 124 millions d’euros), comprend la réalisation d’un collecteur d’orage principal, construit avec un tunnelier conçu et fabriqué par Bessac. Les travaux dureront 31 mois.

Le projet prévoit également la construction de 21 puits et de plusieurs ouvrages annexes (tronçons de collecteurs latéraux par fonçage au microtunnelier, une section de collecteur en tranchée couverte, un ouvrage de rejet des eaux).

Il s'inscrit dans le cadre d'un programme d'amélioration des infrastructures de lutte contre les inondations des sous-sols de la ville de Toronto. Il permettra la réduction des impacts des fortes pluies et les refoulements d'égouts pour plus de 4 600 foyers dans une zone de 140 hectares.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l’emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D’ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.