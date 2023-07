Vinci: remporte un contrat de la station d'épuration de Nice information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que la Métropole Nice Côte d'Azur et Eau d'Azur ont attribué les travaux de génie civil de la nouvelle station d'épuration Haliotis 2 au groupement piloté par Suez (mandataire), comprenant Razel-Bec et Triverio Construction, filiale locale de VINCI Construction.



Ces travaux doivent débuter à l'été 2024. D'un montant total de 700 ME, il devrait s'agir du 'plus grand complexe en France de traitement et de valorisation des eaux', souligne Vinci dans son communiqué.



Les travaux comprendront notamment la démolition ou requalification d'une partie de l'existant, la construction d'ouvrages pour le traitement de l'eau et des boues, l'installation d'équipements de traitement de l'air, de récupération de la chaleur et de valorisation du biogaz.



'Ce sont près de 15 000 tonnes équivalent CO2 qui seront évitées chaque année à partir de 2030 grâce à la valorisation du biométhane, des boues séchées et des eaux traitées', estime Vinci.