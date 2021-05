Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : remporte un contrat de 86 ME en Australie Cercle Finance • 18/05/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Seymour Whyte, filialeaustraliennede VINCI Construction, a remportélemarchéderénovationde l'axe routierde la zoneindustrielledeDandenongSouth(dans l'agglomération de Melbourne) pour un montant de 86 millions d'euros (134 millions de dollars australiens). Ceprojetviseàdécongestionner le traficen reliantlaSouth GippslandHighwayetAbbottsRoad afinde faciliterl'accèsau bassind'emploi deDandenongSouthet d'accroîtreainsila productivité de la zone industrielle. Le contrat prévoit notamment l'élargissement à 2x2voies,sur 2km,dePound Road WestetdeRemington Driveainsique la réalisation d'unnouveauviaduc de franchissement dela ligne ferroviaire deCranbourne. Les travaux débuteront en octobre 2021 pour une durée prévisionnelle dedeux ans, après une phase de conception en coordination avecMajor RoadProjectsVictoria, l'autoritélocaledes transports.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.35%