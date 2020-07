Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci remporte un contrat de €220 millions pour la LGV Lyon-Turin Reuters • 10/07/2020 à 18:01









PARIS, 10 juillet (Reuters) - Vinci Construction SGEF.PA annonce vendredi avoir remporté un contrat dans le cadre de la liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin à hauteur de 220 millions d'euros. Vinci précise que le groupement d'entreprises qu'il pilote a décroché le contrat portant sur des travaux préparatoires au niveau du futur site de sécurité de Modane, situé au centre du tunnel de base de 57,5 km de long qui doit relier les gares internationales de Saint-Jean-de-Maurienne (France) et de Suse (Italie). Il porte spécifiquement sur la réalisation de quatre puits de ventilation de 500 mètres de profondeur chacun, de galeries et de sept cavernes. Le chantier doit durer trois ans et emploiera jusqu'à 250 personnes, précise Vinci. La liaison ferroviaire Lyon-Turin doit favoriser le transfert sur le rail d'une partie importante du fret routier à travers les Alpes. Le chantier, qui a déjà commencé, ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. En Italie, le Mouvement 5 Etoiles, qui appartient à la coalition au pouvoir, juge le projet pharaonique. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.16%