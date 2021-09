Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : remporte un contrat à Toronto au Canada information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Vinci Construction a remporté le contrat de construction du Fairbank Silverthorn Storm Trunk Sewer System à Toronto. Le contrat est d'un montant de 184 millions de dollars canadiens (environ 124 millions d'euros). Il comprend principalement la réalisation d'un collecteur d'orage principal, construit avec un tunnelier conçu et fabriqué par Bessac. ' Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme d'amélioration des infrastructures de lutte contre les inondations des sous-sols de la ville de Toronto ' indique le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.80%