Vinci : remporte le contrat de l'autorouteSydney Gateway

(CercleFinance.com) - Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, va réaliser le 'Sydney Gateway'près de l'aéroport de Sydney, en groupement avec John Holland (50/50) tandis que Freyssinet, une autre filiale de Vinci Construction, apportera son expertise en matière de construction de ponts.

D'un montant de 1,5 milliard de dollars australiens (environ 900 millions d'euros), le contrat prévoit la construction et la rénovation de cinq kilomètres de voies, ainsi que la réalisation d'un échangeur, de 19 ponts, d'un autopont reliant les terminaux de l'aéroport et de pistes cyclables et piétonnes. Le chantier emploiera 4 000 personnes.

LeSydney Gatewaycomplétera et optimisera le réseau autoroutier de la ville, en reliant le nouvel échangeur de St Peters à l'aéroport et Port Botany, et permettra de réduire la congestion du trafic dans cette zone.