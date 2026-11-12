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Vinci remporte 2 nouveaux PPP de lignes électriques au Brésil
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:07

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Vinci SA SGEF.PA :

  • REMPORTE 2 NOUVEAUX PPP DE LIGNES ÉLECTRIQUES AU BRÉSIL

  • PROJETS D'UNE LONGUEUR TOTALE DE PRÈS DE 140 KM DE LIGNES

  • INVESTISSEMENT D'ENVIRON 430 MILLIONS D'EUROS

Texte original nGNEbPpF27

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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