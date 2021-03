Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : refranchit les 91E, peut viser les 100E Cercle Finance • 12/03/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Vinci efface la résistance des 89,5E du 24/11 et refranchit les 91E: le retracement du zénith intraday des 92E du 9/11/2020 semble imminent et le prochain objectif se situe à 100E (résistance du début novembre 2019) et le suivant à 101,4E ('gap' du 21/02/2020).

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.97%