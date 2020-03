Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : referme le 'gap' des 94,16E du 27/02 Cercle Finance • 03/03/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - Vinci referme le 'gap' des 94,16E du 27/02 et devrait s'en aller tester dans la foulée l'ex-plancher des 94,76E du 02/10/2019, l'objectif suivant est 96,84E, l'ex-support du 2 décembre, puis 97,5E (retracement de 50% de la récente baisse amorcée sous 107E.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.95%