Vinci: réduction du capital par voie d'annulation d'actions

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé de réduire le capital social de Vinci, par voie d'annulation de 6 000 000 d'actions auto-détenues.



Ces actions ont été rachetées entre le 2 octobre 2021 et le 15 décembre 2021, représentent environ 1 % du capital social.







