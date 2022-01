Vinci récupère l'exploitation de l'aéroport de Manaus au Brésil information fournie par AOF • 12/01/2022 à 18:10



(AOF) - Vinci Airports a annoncé avoir repris l'exploitation de l'aéroport de Manaus, dans le cadre d'un contrat de concession de 30 ans attribué par l'aviation civile brésilienne en avril dernier. Six autres aéroports de la région (Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé) rejoindront le portefeuille de Vinci Airports en février 2022. En cumul, ces sept aéroports ont accueilli 7 millions de passagers en 2019.



Troisième aéroport de fret du Brésil, l'aéroport de Manaus est un pilier du développement économique et social de l'Amazonie. VINCI Airports s'emploiera à développer l'activité cargo de cette plateforme en optimisant son fonctionnement.



Vinci Airports en profitera aussi pour déployer son plan d'action environnemental en Amazonie. L'objectif est de réduire les émissions de CO2 des aéroports - grâce notamment à la construction d'une ferme solaire – et d'améliorer leur gestion de l'eau et des déchets. Enfin, un programme de puits carbone forestiers y sera mis en œuvre, pour séquestrer leurs émissions résiduelles de CO2, tout en participant à la protection de la forêt amazonienne et de la biodiversité.



Au terme de l'intégration de l'aéroport de Manaus et des six autres plateformes de la région, Vinci Airports opérera 53 aéroports dans le monde, dont 8 aéroports au Brésil. Il devient ainsi le 1er concessionnaire aéroportuaire international du pays en nombre d'aéroports gérés et y emploie près de 500 personnes.





