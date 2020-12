Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : rechute sur 87E, surveiller 85,5E. Cercle Finance • 07/12/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - Vinci rechute sur 87E, c'est à dire au beau milieu du corridor 89,5/85,5E en formation depuis le 9 novembre0 En cas de rechute, gare au scénario de 'sommet en tour' avec un possible retracement de 50% du rallye haussier 66/90E, soit une cible de 78E (ex-plancher du 15 juin).

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.44%